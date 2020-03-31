Ученые предположили, что прививка БЦЖ снижает риск заражения коронавирусом

Ученые предположили, что прививка БЦЖ снижает риск заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

Специалисты-эпидемиологи из США нашли взаимосвязь в различных странах между смертностью и тем, как широко в них распространена вакцинация БЦЖ.

В итоге, было отмечено, что в странах, где подобная прививка не распространена, например, в Италии, США и Нидерландах, больше всего зараженных и погибших от коронавируса. Об этом сообщает medRxiv.

Ученые считают, что подобное открытие может очень помочь в борьбе с COVID-19, в случае использования данной вакцины.

В результате исследования изучалось как влияет уровень жизни, экономика и здравоохранение в странах на распространение болезни смертность от нее.

Хоть и выяснилось, что экономика страны очень влияет на уровень заболеваемости, в других странах были зафиксированы другие результаты (США, Иран, Италия, Бельгия). В этих странах прививки БЦЖ гражданам или не делались или их начали ставить только с недавних пор. Это могло повлиять на то, что в этих странах такой высокий уровень заболеваемости и смертности, по сравнению с другими.

Помимо этого, было установлено, что в бедных странах, в которых местные жители были привиты БЦЖ, зафиксировано очень низкое количество летальных исходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом.

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