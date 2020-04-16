Петербург не предвидит уменьшения количества трудовых мигрантов из-за пандемии

Петербург не предвидит уменьшения количества трудовых мигрантов из-за пандемии
Мигранты в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Иностранные мигранты, приезжающие в город на заработки, будут востребованы и после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Негативных изменений на рынке труда в этом плане не прогнозируется.

Коронавирус не сможет повлиять на привлечение в Петербург иностранных рабочих. Если же отток мигрантов и будет, цифры не будут значительными. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на директора Центра трудовых ресурсов комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Алексей Чистяков.

Всего в городе легально работают 223 тысячи иностранцев. Их помощь городу весьма серьезна, они задействованы в различных сферах и отраслях. Мигранты составляют 15% от рабочей силы Северной столицы. Большая часть мигрантов приезжает из Узбекистана, Белоруссии и Украины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрантов временно перестанут наказывать за просроченные документы из-за коронавируса.

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Алексей Чистяков востребованность мигранты рынок труда
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