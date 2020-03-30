Мигрантов временно перестанут наказывать за просроченные документы из-за коронавируса

Все иностранцы смогут получить возможность остаться в России и получить документы без привлечения к ответственности. Мера принята в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Истекающие визы граждан, прибывших в Россию для туризма будут продлены на 90 дней. Если гражданин обратится после истечения срока визы, будет принято решение о продлении срока нахождения в стране на 90 дней по заявлению о продления срока. Далее будет осуществлена выдача транзитных виз для выезда из РФ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Иностранные граждане, которые могут находиться в стране без виз, в случае подачи заявления, могут продлить пребывание также на 90 дней. В случае нужды, выдаются визы для выезда.

Граждане, которые приехали в страну с визами, но для рабочих целей могут подать заявление и продлить свое нахождение в России на 90 дней в том же порядке, как вышеупомянутые категории.

Прием граждан описанных категорий будут проводить территориальные подразделения МВД России Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Срок пребывания будет продлен при обращении принимающей стороны и иностранного гражданина с подачей всех необходимых документов для постановки на учет по месту пребывания.

Обязательным условием будет является обязательное фотографирование гостей страны и снятие отпечатков пальцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса мигранты-нелегалы остаются в Петербурге.