Все участники шоу «Голос.Дети» сдадут тест на COVID-19

Здоровье и безопасность в период эпидемии должно быть превыше всего. Фото: Instagram "Голос.Дети"

Здоровье и безопасность в период эпидемии должно быть превыше всего. Фото: Instagram "Голос.Дети"

На 17 апреля у программы запланированы съемки в прямом эфире. Зрители на ней присутствовать не будут.

Все участники съемочного процесса заранее сдадут тест на коронавирус. В павильонах и гримерках постоянно будет проводится дезинфекция. Также, каждого обеспечат медицинскими масками и другими средствами защиты. Помимо этого, у всех будет измеряться температура. Под запретом в этот день будут любые объятия и рукопожатия. Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Новость о проведении прямого эфира без зрителей в зале и с соблюдением строгих санитарных мер появилась в официальном аккаунте «Голос.Дети» в социальной сети Instagram.

Для выхода в прямой эфир будет задействовано небольшое количество людей. Меры приняты в связи с активным распространением коронавирусной инфекции в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Выборга может попасть в финал шоу «Голос.Дети».