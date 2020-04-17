Бузова и Варнава не считают себя красивыми

Бузова и Варнава не считают себя красивыми
"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", - лаконично подписала фото Варнава. Фото: Instagram

Знаменитости поговорили о своей личной жизни в прямом эфире.

Об этом стало известно 16 апреля. Певица Ольга Бузова и юмористка Екатерина Варнава поговорили в прямом эфире в Instagram. Они поговорили о многом – о времяпрепровождении в режиме самоизоляции, о диетах и личной жизни. Варнава заявила, что начала читать книги, потому что устала от сценариев. Также она рассказала о том, как относится к своей внешности. Девушка призналась, что мама говорила ей, что она не красивая, а «интересная». Юмористку называли веселой и доброй.

«Я тоже не считаю себя красивой»,

— призналась Бузова.

Варнава добавила, что набрала 10 килограммов за последние полгода из-за гормональных препаратов. Реакция на это у поклонников странная: раньше они говорили о чрезмерной худобе, а сейчас о лишних килограммах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова показала, как будет выглядеть ее ребенок. Певица призналась, что однажды она родит малыша от блогера Давы.

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