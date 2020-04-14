Ольга Бузова показала, как будет выглядеть ее ребенок

Певица призналась, что однажды она родит малыша от блогера Давы.

Об этом стало известно 14 апреля. Обо всем певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram-аккаунте. Она выложила фотографию девочки и заявила, что примерно так будет выглядеть ее дочка от блогера Давида Манукяна. Для того, чтобы узнать внешность малышки, Бузова воспользовалась приложением.

«У нас с Давидом будет ребёнок! Когда-нибудь точно будет. Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее»,

— написала артистка.

Пользователи в комментариях написали, что девочка будет настоящей красавицей и пожелали Ольге как можно скорее стать мамой. Что об этом думает Давид – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова призналась, что беременна и показала круглый живот. Певица заявила, что больше не может молчать.