В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина по COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина по COVID-19
Роспотребнадзор рекомендует носить маску на улице. Фото: unsplash

Специалисты Роспотребнадзора назвали действия, которые смогут приблизить окончание режима самоизоляции.

Роспотребнадзор напомнил на своем официальном сайте, что введенные регионами ограничения необходимы, чтобы уберечь все население. Ответственный подход к режиму ограничений поможет быстрее вернуться к привычной жизни и повседневные делам.

Так, россиянам рекомендуют по возможности оставаться дома, проводить регулярную уборку дома, а с близкими и родственниками общаться по видеосвязи. Выходя из дома, необходимо надеть медицинскую маску. На улице стоит обходить стороной других людей, а по возвращению домой, надо вымыть руки с мылом и применить антисептические средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предупредил об опасной реакции иммунитета на коронавирус. Как объяснил врач, такая реакция организма называется цитокиновый шторм

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