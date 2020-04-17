В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина по COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора назвали действия, которые смогут приблизить окончание режима самоизоляции.

Роспотребнадзор напомнил на своем официальном сайте, что введенные регионами ограничения необходимы, чтобы уберечь все население. Ответственный подход к режиму ограничений поможет быстрее вернуться к привычной жизни и повседневные делам.

Так, россиянам рекомендуют по возможности оставаться дома, проводить регулярную уборку дома, а с близкими и родственниками общаться по видеосвязи. Выходя из дома, необходимо надеть медицинскую маску. На улице стоит обходить стороной других людей, а по возвращению домой, надо вымыть руки с мылом и применить антисептические средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предупредил об опасной реакции иммунитета на коронавирус. Как объяснил врач, такая реакция организма называется цитокиновый шторм