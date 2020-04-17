Врач предупредил об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Врач предупредил об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Cостояние пациента может ухудшиться вплоть до реанимации из-за цитокинового шторма. Фото: pixabay

Заболевшие новым коронавирусом пациенты могут приобрести осложнения из-за повышенной реакции иммунной системы.

Об этом заявил российский хирург-онколог Андрей Атрощенко в интервью «Лента.ру». Как объяснил врач, такая реакция организма называется цитокиновый шторм. Ее опасность заключается в том, что она резко ухудшает состояние больного.

По словам Атрощенко, некоторые зараженные пациенты поступают в больницу в «неплохом» состоянии, что подтверждает компьютерная томограмма легких. А через несколько дней, из-за цитокинового шторма, состояние пациента может ухудшиться вплоть до реанимации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Fox News представил версию о появлении «нулевого пациента» в Ухане. Американский телеканал Fox News заявил, что «нулевым пациентом» стал работник научной лаборатории в Ухане, который заразился вирусом от летучей мыши.

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