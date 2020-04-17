Медики выявили новый симптом заражения коронавирусом

Работающие с зараженными коронавирусом врачи заметили у пациентов сыпь на ногах, которая может быть одним из новых симптомов.

Как сообщает издание Metro, ссылаясь на врачей из Испании и Италии, высыпания на коже наблюдаются у каждого пятого инфицированного в Италии. Чаще всего проблемы с кожей встречаются у детей и подростков.

Специалисты из испанской ассоциации педиатров отметили, что сыпь при COVID-19 внешне схожа с той, которая обычно бывает при кори или оспе. Наиболее часто ее замечают на пальцах ног, после чего она заживает, не оставляя следов на коже.

Врачи призвали с серьезностью отнестить к этому симптому, и в случае его появления оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

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