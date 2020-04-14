В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян являются бессимптомными носителями коронавируса

Инфицированные, но не зараженные - это, как правило, люди, которые контактировали с больными. Фото: pixabay.com

Инфицированные, но не зараженные - это, как правило, люди, которые контактировали с больными. Фото: pixabay.com

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 40% заболевших коронавирусных инфекцией за последнее время переносят болезнь без симптомов.

Об этом руководитель ведомства заявила в понедельник, 13 апреля, в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным, передает ТАСС. На тот момент из 2558 человек с диагностированным коронавирусом COVID-19 более тысячи не догадывались о заболевании.

Попова подчеркнула, что это не заболевшие, а инфицированные, то есть, которые были выявлены в ходе исследования контактов зараженных пациентов. Отметим, что сегодня количество новых случаев за сутки достигло 2774 человек, из них больше половины — люди младше 65 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здоровье пожилых жителей Санкт-Петербурга будут проверять в обязательном порядке каждую неделю.