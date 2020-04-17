Уровень пробок в Петербурге не превышает одного балла, горожане остаются дома

Уровень пробок в Петербурге не превышает одного балла, горожане остаются дома
Пробки оцениваются в 1 балл. Фото: Baltphoto

В Северной столице в утренний час пик на дорогах по-прежнему не наблюдается серьезных заторов.

Обо всем стало известно сегодня, 17 апреля. Согласно данным сервиса «Яндекс», уровень пробок к 8 утра не превышает одного балла. При этом, по прогнозу, к следующему часу уровень пробок может вырасти до четырех баллов.

Общую картину не смог испортить и затор на кольцевой автодороге, который образовался из-за дорожных работ на внутреннем кольце. Речь идет об участке от Большого Обуховского моста до Софийской улицы.

Уровень самоизоляции в городе к настоящему моменту составляет 3,7 балла. Большинство горожан остаются дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры и туроператоры в Санкт-Петербурге займутся доставкой продуктов. По мнению экспертов, такая мера может быть малоэффективной из-за временного спроса на данную услугу.

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