Очевидцы сообщают о поджоге двух авто в Горелово

Минувшей ночью, 17 апреля, в Горелово произошел автомобильный пожар. Огонь охватил сразу две машины.

Обо всем сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», сгоревшие автомобили были припаркованы около дома №54/1 на Красносельском шоссе. Очевидцы произошедшего бросились тушить легковушки, однако своими силами у них не получилось этого сделать. Машины, припаркованные рядом с очагом возгорания, оттащили подальше.

Уже через 15 минут на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Местные жители считают, что это был поджог. Они ссылаются на то, что сразу оба автомобиля загорелись после хлопка и срабатывания сигнализации. Также загорелся асфальт вокруг машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском горит квартира, жильцы могли пострадать. С огнем удалось расправиться менее чем за час – в ликвидации участвовали 15 человек.