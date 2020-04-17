В Ленобласти за сутки провели почти 20 тысяч тестов на коронавирус

В Ленобласти за минувшие сутки было выполнено почти 20 тыс. тестов на новый тип коронавирусной инфекции.
Как сообщила администрация области, ссылаясь на дынные Роспотребнадзора, в четверг, 17 апреля, в регионе тест на коронавирусную инфекцию прошли 19 тыс. 400 человек.
На данный момент в 47-м регионе в сутки проводится свыше 1,5 тыс. исследований.
Напомним, за прошедшие сутки в Ленобласти зафиксировали 24 новых случая заражения инфекцией Covid-19. Инфицированные выявлены в восьми районах. Общее число заболевших к 17 апреля составляет 354
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России за прошедшие сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом.
Граждан просят не выходить на улицу без необходимости, а также использовать средства индивидуальной защиты.