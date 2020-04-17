В Ленобласти за сутки провели почти 20 тысяч тестов на коронавирус

За сутки в регионе было зафиксировано 24 новых случаев коронавируса. Фото: pixabay

За сутки в регионе было зафиксировано 24 новых случаев коронавируса. Фото: pixabay

В Ленобласти за минувшие сутки было выполнено почти 20 тыс. тестов на новый тип коронавирусной инфекции.

Как сообщила администрация области, ссылаясь на дынные Роспотребнадзора, в четверг, 17 апреля, в регионе тест на коронавирусную инфекцию прошли 19 тыс. 400 человек.

На данный момент в 47-м регионе в сутки проводится свыше 1,5 тыс. исследований.

Напомним, за прошедшие сутки в Ленобласти зафиксировали 24 новых случая заражения инфекцией Covid-19. Инфицированные выявлены в восьми районах. Общее число заболевших к 17 апреля составляет 354

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России за прошедшие сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом.

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