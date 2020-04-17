В России за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

В России скончался еще 41 человек с коронавирусом. Фото: unsplash.com

В России скончался еще 41 человек с коронавирусом. Фото: unsplash.com

В России скончался еще 41 человек, зараженный коронавирусом. Количество смертей за сутки стало рекордным с начала пандемии.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Москве — 14, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в пятницу, 17 апреля.

В Московской области скончалось семь человек, в Башкортостане, Дагестане и Удмуртской республике — по три, в Ульяновской и Кировской областях — по два. По одному случаю подтверждено в Брянской, Смоленской, Тюменской и Новосибирской областях, а также в Адыгее, Калмыкии и Хабаровском крае. В Петербурге новых летальных исходов не зарегистрировано.

За весь период в России от коронавируса скончалось 273 человека, в Петербурге — семь.

Общее число зараженных в мире к 17 апреля превысило 2,1 млн. В России подтверждено 32 тыс. 8 случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 тыс. 507.