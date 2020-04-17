В Петербурге подтвердили 424 новых случая коронавируса

В Петербурге подтвердили 424 новых случая коронавируса
Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге выявлено 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 тыс. 507.

Выздоровели 192 человека, из них за последние сутки — 22, сообщает оперативный штаб в пятницу, 17 апреля. Скончались с начала пандемии семь человек.

Обследование на коронавирус в Петербурге за последние сутки прошли 9 тыс. 413 человек. На карантине все еще остаются 3 тыс. 948, из них 55 — в обсерваторе, 790 — на самоизоляции, 3 тыс. 103 — контактные.

В России общее число заболевших превысило 32 тыс. человек. За последние сутки выявлено 4 тыс. 70 новых случаев. Всего в мире заражено более 2,1 млн людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области подтвердили 24 новых случая коронавируса. Общее число заболевших к 17 апреля достигло 354.

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В Петербурге подтвердили 424 новых случая коронавируса