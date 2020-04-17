Еще 24 человека в Ленобласти заразились коронавирусом

Еще 24 человека в Ленобласти заразились коронавирусом
В Ленобласти подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области подтвердили 24 новых случая коронавируса. Зараженные выявлены в восьми районах: Всеволжском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Лужском, Кингисеппском, Тосненском и Бокситогорском.

Коронавирус, в частности, подтвердили у жителей Мурино, Кудрово, Гатчины, Луги, Кингисеппа, Пикалево, Вырицы и Бугров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области со ссылкой на Роспотребнадзор по региону.

Общее число заболевших к 17 апреля составляет 354. С начала пандемии выздоровело девять человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

С коронавирусными больными в Ленобласти работают 238 врачей. Лечение ведется в специализированных стационарах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 1,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.

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