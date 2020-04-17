В России провели более 1,7 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 1,7 млн тестов на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России проведено более 1,7 млн тестов на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России провели более 1,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.

За последние сутки сдано 104,6 тыс. тестов на коронавирус. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением в России остаются 129 тыс. 175 человек с положительным тестом на коронавирус.

По данным на 16 апреля, с начала пандемии зарегистрировано более 28 случаев заражения, выздоровело 2 тыс. 304 человека, скончались 232 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Ученые выяснили, что её возбудителем является коронавирус нового типа. Общее число заболевших во всем мире превышает 2 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве от коронавируса скончались еще 14 человек в возрасте от 29 до 88 лет. У пятерых из них был сахарный диабет.