В Москве от коронавируса умерли 14 человек

Они все сдавали анализы и получили положительные результаты.

Об этом стало известно 16 апреля. Обо всем сообщает оперативный штаб. В Москве скончались 14 человек с положительным тестом на коронавирус. Отмечается, что пациентам от 29 до 88 лет. У большинства из них были хронические заболевания – гипертония, кардиосклероз и другие. У пятерых стоял диагноз «сахарный диабет».

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 28 тысяч случаев заражения коронавирусом. Отправились домой здоровыми 2,3 тысячи граждан, умерли 232 человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Яндекс» поможет сдать анализы на коронавирус дома. Услуга будет доступна для граждан старше 65 лет из Москвы, но со временем возможность появится и у других. Тестирование не бесплатное. Отмечается, что россияне могут рублем поддержать проект и оплатить кому-то сдачу анализов.