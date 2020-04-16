«Яндекс» поможет сдать анализы на коронавирус дома

Услуга будет платная, результаты компания отправит на электронную почту в течение трех дней.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщает РФПИ. «Яндекс» принял решение о запуске проекта по тестированию на коронавирус на дому. Для того, чтобы сдать анализы, нужно оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом». Затем с человеком свяжутся и уточнять удобное время для приезда медработника. Спустя один-три дня результаты тестирования отправят на электронную почту.

Услуга будет доступна для граждан старше 65 лет из Москвы, но со временем возможность появится и у других. Тестирование не бесплатное. Отмечается, что россияне могут рублем поддержать проект и оплатить кому-то сдачу анализов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заразившийся коронавирусом журналист рассказал о своем самочувствии. Сейчас он чувствует себя неплохо, но последние дни были не самыми простыми в его жизни.