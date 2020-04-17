Эдвард Сноуден просит о продлении вида на жительство в России

Бывший работник Агентства национальной безопасности США обосновался в России и не намерен ее покидать. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

По словам правозащитника, в России, в которой Сноуден проживает в качестве беженца, все хорошо. Он трудоустроен и имеет семью.

В связи с этим, Сноуден уже подал документы на продление вида на жительства. В случае позитивного решения властей РФ, бывший сотрудник АНБ сможет задержаться в стране еще на 3 года. Действующее разрешение о проживании истекает совсем скоро — уже в этом апреле. Существует вероятность, что рассмотрение его запроса может замедлиться из-за коронавируса.

Напомним, в 2013 году Сноуден рассекретил немало информации о американских спецслужбах. Он сообщил о различных слежках за гражданами и прослушивании телефонов важных политических персон. После того, как Сноудену аннулировали паспорт США, Россия предоставила ему политическое убежище. Один раз его уже продлевали. Об этом сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сноуден заявил, что попал в ловушку, оказавшись в России.