Петербуржцы с конца марта направили на портал Госуслуг свыше 20 тысяч обращений

В период активного распространения коронавирусной инфекции, петербуржцы смогли оценить в полной мере возможности портала.

Только с 30 марта по сегодняшний день, 17 апреля, региональный портал государственных услуг принял 20 тысяч обращений жителей Северной столицы. Больше, чем в 40% случаев, граждан интересовали социальные вопросы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на пресс-службу комитета по информатизации и связи.

Портал предоставляет своим пользователям свыше 250 различных услуг и сервисов, призванных помочь в различных ситуациях.

На сайте госуслуг жители города на Неве могут получить оперативную информацию о COVID-19. Во включенном в портал тематическом разделе указаны все необходимые телефоны и ссылки на информацию.

Помимо этого, на портале можно ознакомиться со всеми мерами социальной помощи, которые оказываются как федеральными, так и местными властями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что абитуриенты 2020 года смогут поступить в ВУЗ через «Госуслуги».