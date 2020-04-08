Абитуриенты 2020 года смогут поступить в ВУЗ через «Госуслуги»

Абитуриенты 2020 года смогут поступить в ВУЗ через &#171;Госуслуги&#187;
Сервис позволит полностью перенести процесс поступления в онлайн. Фото: pixabay.com

В 2020 году абитуриенты в экспериментальном порядке смогут подать документы на поступление дистанционно, воспользовавшись порталом «Госуслуги».

Отмечается, что подача заявлений на поступление в таком формате займет около 20 минут. Следить за конкурсными рейтингами и узнать о поступлении также можно будет онлайн или с помощью уведомлений на смартфоне. Даже подать согласие на зачисление можно на интернет-площадке.

В Северной столице одной из первых площадок для проведения этого эксперимента станет РАНХиГС. В пресс-службе образовательного учреждения подчеркивают, что даже при подаче документов онлайн, абитуриенты получают полное информационное сопровождение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство не планирует отменять проведение ЕГЭ из пандемии коронавирусной инфекции.

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