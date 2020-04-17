Житель Кудрово забрал выброшенную на помойку змею

Он уверен, что новый питомец не ядовитый и не представляет опасности.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем очевидец рассказал в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Жизнь Кудрово». Он заявил, что увидел змею в пластиковом пакете на помойке на улице Английской. Скорее всего, ее кто-то выбросил. Благодаря посту нашелся новый хозяин, который забрал ее к себе домой. Местный житель признался, что никогда не содержал змею, но считает, что справится – мужчина не смог оставить питомца в беде.

Петербуржцы считают, что змея не ядовитая – она похожа на маисового полоза. Некоторые пользователи отмечают, что нельзя держать змей у себя дома, как и остальных экзотических животных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в каршеринговом авто петербурженка нашла змею. Женщина проложила к публикации фотографии, по котором можно предположить, что названным гостем в автомобиле стала гадюка