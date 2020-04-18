На Пискарёвском гонятся за мотоциклистом

На Пискарёвском гонятся за мотоциклистом
Непонятно, увенчалась ли погоня успехом. Фото: https://vk.com/spb_today

Петербуржцы наблюдают за происходящим из окон – хоть какое-то развлечение.

Об этом стало известно в ночь с 17 на 18 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Полицейские гнались за мотоциклистом во дворах на Пискаревском. В чем причина – не уточняется. Местные жители с удовольствием наблюдали за происходящим – все равно во время режима самоизоляции нечем больше заняться.

«Пытались поймать за то, что подтягивался на турнике на спортивной площадке, ну иль по парку пройтись решил»,

— считает один из пользователей.

«Там мотоциклист без шлема походу»,

— шутит другой комментатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утро в Петербурге началось с погони и задержания. Нарушитель успешно уходил от преследования, пока на его пути не встали вновь подоспевшие машины ГИБДД.

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На Пискарёвском гонятся за мотоциклистом
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