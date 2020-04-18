Пиотровский предложил провести акцию «Бессмертный полк» из дома

Акция "Бессмертный полк" ежегодно проводится вот уже несколько лет. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Акция "Бессмертный полк" ежегодно проводится вот уже несколько лет. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением провести ежегодную акцию «Бессмертный полк» в дистанционном формате.

В связи с запретом на массовые мероприятия и настоятельными рекомендациями оставаться дома, грядущий День Победы станет, вероятно, одним из самых необычных за все время с окончания Великой Отечественной войны. Пиотровский предложил отдать дань памяти героям войны с соблюдением правил самоизоляции.

9 мая участники акции выставят в окнах портерты ветеранов и зажгут свечи в память об ушедших. Старт акции планируется вместе с началом салюта Победы, в 21:00. «Пусть тысячи огней вспыхнут на улицах Санкт-Петербурга, и их гирлянда протянется от улицы к улице, соединив сердца петербуржцев», — сообщается в письме губернатору, которое опубликовано на сайте Эрмитажа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как проходит режим самоизоляции у котов, живущих в главном музее Петербурга.