Иммунолог озвучил причину, приводящую к необъяснимо тяжелому течению COVID-19

Французский иммунолог Жан-Лоран Казанова считает, что «необъяснимые» тяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекцией могут быть вызваны генетическими особенностями.

Специалист объяснил, что во всем мире регистрируются случаи, когда молодые люди, или даже дети, заболев COVID-19, получают массу осложнений. Иногда дело даже заканчивается летальным исходом. При этом конкретных причин для такого развития события не выявляется.

Профессор в интервью изданию Le Monde рассказал, что такие инциденты можно объяснить особенной генетической предрасположенностью, из-за которой пациент становится уязвимым. В настоящее время Казанова пытается определить, какие вариации генома наиболее подвержены риску, в случае заражения коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что удалось установить, какая температура приводит к гибели клеток коронавируса.