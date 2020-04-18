Новый симптом коронавируса похож на признак краснухи или кори

По словам заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессора Сергея Авдеева одним из признаков заболевания коронавирусной инфекцией может быть сыпь, как при краснухе или кори.

Авдеев рассказал, что у молодых пациентов, поступающих с диагнозом «COVID-19», все чаще замечают кожные поражения. Отметим, что Роспотребнадзор считает напряженной ситуацию с корью в Петербурге. С начала 2020 года выявлено 38 случаев заражения.

При этом врач с осторожностью озвучивает информацию об этом симптоме, призывая не паниковать при его обнаружении. Сыпь может свидетельствовать о массе других заболеваний, поэтому, если её появление не сопровождается другими, более серьезными признаками, — температурой, затрудненным дыханием, болью в мышцах, — бежать к врачу не нужно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог оценил эффективность бани в качестве защиты от коронавируса.