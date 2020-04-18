По словам заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессора Сергея Авдеева одним из признаков заболевания коронавирусной инфекцией может быть сыпь, как при краснухе или кори.
Авдеев рассказал, что у молодых пациентов, поступающих с диагнозом «COVID-19», все чаще замечают кожные поражения. Отметим, что Роспотребнадзор считает напряженной ситуацию с корью в Петербурге. С начала 2020 года выявлено 38 случаев заражения.
При этом врач с осторожностью озвучивает информацию об этом симптоме, призывая не паниковать при его обнаружении. Сыпь может свидетельствовать о массе других заболеваний, поэтому, если её появление не сопровождается другими, более серьезными признаками, — температурой, затрудненным дыханием, болью в мышцах, — бежать к врачу не нужно.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог оценил эффективность бани в качестве защиты от коронавируса.