Новый симптом коронавируса похож на признак краснухи или кори

Новый симптом коронавируса похож на признак краснухи или кори
Сыпь может быть признаком массы других заболеваний. Фото: pixabay.com

По словам заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессора Сергея Авдеева одним из признаков заболевания коронавирусной инфекцией может быть сыпь, как при краснухе или кори.

Авдеев рассказал, что у молодых пациентов, поступающих с диагнозом «COVID-19», все чаще замечают кожные поражения. Отметим, что Роспотребнадзор считает напряженной ситуацию с корью в Петербурге. С начала 2020 года выявлено 38 случаев заражения.

При этом врач с осторожностью озвучивает информацию об этом симптоме, призывая не паниковать при его обнаружении. Сыпь может свидетельствовать о массе других заболеваний, поэтому, если её появление не сопровождается другими, более серьезными признаками, — температурой, затрудненным дыханием, болью в мышцах, — бежать к врачу не нужно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог оценил эффективность бани в качестве защиты от коронавируса.

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Новый симптом коронавируса похож на признак краснухи или кори