Российские медики вылечили 15 пациентов от COVID-19 в Италии

Российские военные врачи, которые оказывают помощь Италии в борье с пандемией COVID-19, вылечили 15 жителей Бергамо.

Как сообщает Минобороны РФ, всего в госпиталь военных поступили 54 человека, зараженных коронавирусом. Из них 15 человек пошли на поправку и выписались. По словам генерал-майора Сергея Кикотя, российские военнослужащие проводят тесты на коронавирус в собственной мобильной лаборатории.

Российские военные также продезинфицировали помещения и прилегающие территории домов престарелых в Каселли-Калепьо и Грумелло-Дель-Монте.

Кроме того, они участвовали в обработке пансионатов для пожилых в нескольких десятках населенных пунктов Ломбардии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии могут установить памятник российским военным за помощь с COVID-19. Такое предложение сделали члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из города Мулаццано.