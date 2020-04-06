В Италии могут установить памятник российским военным за помощь с COVID-19

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

В Италии предложили установить памятник в честь российских военных, которых направили в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, такое предложение сделали члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из города Мулаццано.

Глава организации Марко Баратто рассказал, что таким образом они хотят поблагодарить военных России, которые помогают Италии в борьбе с «невидимым и опасным врагом». Они считают, что монумент необходимо установить в области Ломбардия, чтобы люди помнили о тех, кто помог победить коронавирус.

Активисты готовы передать в дар городу Брешиа памятный знак, а муниципальные власти смогут сами выбрать место для его установки. Но Баратто также отметил, что в городе Бергамо нужен и самый настоящий памятник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские медики начали свою работу в Италии 1 апреля.