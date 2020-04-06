В Италии могут установить памятник российским военным за помощь с COVID-19

В Италии могут установить памятник российским военным за помощь с COVID-19
Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

В Италии предложили установить памятник в честь российских военных, которых направили в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, такое предложение сделали члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из города Мулаццано.

Глава организации Марко Баратто рассказал, что таким образом они хотят поблагодарить военных России, которые помогают Италии в борьбе с «невидимым и опасным врагом». Они считают, что монумент необходимо установить в области Ломбардия, чтобы люди помнили о тех, кто помог победить коронавирус.

Активисты готовы передать в дар городу Брешиа памятный знак, а муниципальные власти смогут сами выбрать место для его установки. Но Баратто также отметил, что в городе Бергамо нужен и самый настоящий памятник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские медики начали свою работу в Италии 1 апреля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
военные медики из россии италия коронавирус памятник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказал, как не набрать вес в период самоизоляции
Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии
Надежда Бабкина находится в коме
Аэрофлот вывезет российских туристов из Бангкока
Роналду первым из футболистов заработает миллиард
На Украине случился пожар рядом с Чернобыльской АЭС
В Петербурге начнут дезинфицировать улицы
Трамп заявил, что использовал бы неодобренный препарат в случае заражения ...