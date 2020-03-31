Российские медики начнут свою работу в Италии 1 апреля

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

Именно в этот день начнет работу госпиталь в Бергамо.

Временный стационар для больных коронавирусом практически готов к началу работы. Свой врачебный долг начнут выполнять там и военные медики из России.

Полевой госпиталь включает в себя около 200 мест. Там будут обустроены палаты, отделение реанимации и помещения для реабилитации. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийский стрелков Карло Маккали.

В обустроенном под медицинское учреждение помещении городской ярмарки практически завершено подключение всего необходимого оборудования, а также привозятся койки для пациентов. Помогать лечить итальянцев будут 32 военных врача из России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет для помощи в борьбе с коронавирусом.