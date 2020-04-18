Экономика Китая упала впервые с 1992 года

Впервые за 28 лет показатели ВВП в Китае рухнули на 6,8%. Это, безусловно, вызвано пандемией коронавирусной инфекции, распространившейся из местного города Ухань по всему миру.

Падение на 6,8% зафиксировано только по итогам первого квартала 2020 года. До этого 28 лет подряд экономика Поднебесной показывала только положительную динамику. Реальное снижение ВВП превзошло позитивные прогнозы экспертов, которые считали, что падение составит не больше 6,5%, передает РИА Новости.

Отметим, что объем внешней торговле на пике эпидемии в Китае — в январе-марте текущего года, — снизился 8,4%, потеряв $943,22 миллиарда. Сейчас КНР возвращается к жизни, Ухань уже открыт на въезд и выезд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спецслужбы Соединенных Штатов займутся расследованием происхождения коронавирусной инфекции.