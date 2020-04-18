Трамп: США расследует происхождение коронавируса

Трамп: США расследует происхождение коронавируса
Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань. Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что местные спецслужбы займутся расследованием происхождения коронавирусной инфекции.

Это вызвано сомнениями американского лидера в достоверности данных, предоставляемых китайскими властями. Трамп считает, что в Поднебесной последствия пандемии гораздо масштабнее, чем это демонстрируется. В том числе, президент Америки уверен, что летальных случаев в КНР было больше, чем в США.

Отметим, что на сегодняшний день в Штатах 701 475 случаев заражения коронавирусом и 37 054 летальных исхода, в то время как в Китае, начиная с декабря, когда вспышку только зарегистрировали, всего 83 783 заболевших и 4636 успешно вылечившихся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп уже озвучил план по постепенному снятию карантина.

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