Трамп рассказал, как будут отменять карантин в США

Трамп рассказал, как будут отменять карантин в США
Дональд Трамп. Фото: unsplash

Американский президент Дональд Трамп представил поэтапный план по снятию ограничений, введенных в стране из-за коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, по словам лидера США, решение об открытии границ штатов будут самостоятельно принимать местные губернаторы на основе рекомендаций от Белого дома. Штаты, которые начинают оправляться от эпидемии, смогут начать ослабление с 17 апреля.

Трамп отметил, что 29 из 50 штатов смогут снять ограничения уже в ближайшее время. При это в Нью-Йорке и Нью-Джерси трудные времена закончатся не скоро. Президент считает, что их откроют позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США снова поставили «рекорд» по количеству смертей от коронавируса. 15 апреля, стало известно, что за минувшие сутки в Америке от коронавируса скончалось 2228 граждан. За день до этого цифра была меньше — 1509 человек.

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