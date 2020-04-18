«Google» планирует запуск дебетовых смарт-карт

&#171;Google&#187; планирует запуск дебетовых смарт-карт
Дата выпуска карты пока неизвестна. Фото: pixabay.com

Корпорация Google совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union, предположительно, намерена выпустить свою банковскую карту.

Смарт-карта, привязанная к Google Pay, позволит компании конкурировать с Apple, в 2019 году выпустившей собственную дебетовую карту. Об этом сообщает портал TechCrunch, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что новой картой клиенты смогут пользоваться как онлайн, так и оффлайн. Будет доступна и оплата при помощи бесконтактной системы.

Кроме того, приложение позволит владельцам Google-карт отслеживать расходы, проверять баланс и контролировать учетную запись. В Google информацию не подтвердили, но и не стали опровергать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Google намерена возобновить сотрудничество с китайской компанией Huawei, несмотря на политические конфликты между Америкой и Китаем.

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