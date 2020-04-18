Иностранцы смогут устраиваться на работу в России без разрешения до июня

Иностранцы смогут устраиваться на работу в России без разрешения до июня
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, регулирующий положение иностранцев и лиц без гражданства в стране в целях предупреждения распространения COVID-19.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, срок возможного пребывания иностранцев на территории России автоматически продлят до 15 июня 2020 года. Указ распространяется на тех иностранных граждан, чье разрешение на жительство истекает в период с 15 марта по 15 июня.

Кроме того, иностранцы, у которых нет разрешения на работу в России, смогут устроиться на работу, но только к тому работодателю, который имеет разрешение на привлечение иностранных граждан и осуществление деятельности в условиях самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин продлил указ о продлении паспортов и водительских удостоверений.

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