Путин продлил указ о продлении паспортов и водительских удостоверений

Паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут признаны действительными. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, уточняется на сайте Кремля.
Для тех, кому с 1 февраля по 15 июля исполнилось 14 лет, документом для удостоверения личности будет считаться свидетельство о рождения, либо загранпаспорт.
Определить порядок и сроки выдачи или замены паспортов поручено МВД РФ.
О необходимости автоматически продлить действие паспортов и водительских удостоверений Владимир Путин заявил 8 апреля на селекторном совещании с главами регионов России. Он подчеркнул, что сейчас людям не до «бюрократических формальностей и хождений по инстанциям».