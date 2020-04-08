Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других документов, удостоверяющих личность.

Документы должны быть продлены не менее чем на три месяца. Об этом Владимир Путин заявил на селекторном совещании с главами регионов России.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — пояснил он.

По данным на утро 8 апреля в России подтверждено 8 тыс. 672 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 580 человек, скончались 63. Коронавирус выявлен в 81 регионе. В связи с пандемией все дни до 30 апреля включительно в России объявлены нерабочими. В ряде регионов действует режим всеобщей самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России установят специальные выплаты для медиков, работающих с коронавирусными больными.