Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других документов, удостоверяющих личность.

Документы должны быть продлены не менее чем на три месяца. Об этом Владимир Путин заявил на селекторном совещании с главами регионов России.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — пояснил он.

По данным на утро 8 апреля в России подтверждено 8 тыс. 672 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 580 человек, скончались 63. Коронавирус выявлен в 81 регионе. В связи с пандемией все дни до 30 апреля включительно в России объявлены нерабочими. В ряде регионов действует режим всеобщей самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России установят специальные выплаты для медиков, работающих с коронавирусными больными.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 владимир путин водительские права документы коронавирус паспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном рассказали, как будут работать нотариусы во время эпидемии COVID-19
Авария оставила жителей пяти домов в Тихвинском районе без горячей воды
В Ленобласти зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом
Школьникам Петербурга выдали 90 тысяч продуктовых наборов
Названы лекарства, которые должны быть в «карантинной аптечке»
Пожилых жителей Васильевского острова обеспечили продуктовыми наборами
Организаторы Каннского фестиваля отказались от онлайн-формата
В Петербурге очистили Запасной пруд, снабжающий водой фонтаны Петергофа