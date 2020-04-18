Фуркад из-за ошибки получил Большой хрустальный глобус вместо Бё

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил ему Большой хрустальный глобус. Трофей должен был достаться норвежцу Йоханнесу Бё.
Из-за пандемии коронавируса итоговые награды в этом году вручаются удаленно. По словам Фуркада, ему ошибочно прислали Большой хрустальный глобус. Бё в свою очередь получил Малый глобус за победу в зачете индивидуальных гонок, который был предназначен Фуркаду.
«Я предложил ему [Йоханнесу Бё — прим. ред.] оставить, как есть. Кажется, он не был особо против», — отшутился Фуркад в прямом эфире в Instagram.
Мартен Фуркад и Йоханнес Бё были главными претендентами на Большой хрустальный глобус в сезоне 2019/2020. Решающей гонкой стал пасьют в финском Контиолахти. Фуркад финишировал первым, но результат Бё не позволил ему стать лидером общего зачета. Завоевав четвертое место, норвежец набрал достаточно баллов для того, чтобы получить БХГ.
Напомним, что в марте Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.