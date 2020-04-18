Фуркад из-за ошибки получил Большой хрустальный глобус вместо Бё

Фуркад из-за ошибки получил Большой хрустальный глобус вместо Бё
Мартен Фуркад. Фото: IBU/biathlonworld.com

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил ему Большой хрустальный глобус. Трофей должен был достаться норвежцу Йоханнесу Бё.

Из-за пандемии коронавируса итоговые награды в этом году вручаются удаленно. По словам Фуркада, ему ошибочно прислали Большой хрустальный глобус. Бё в свою очередь получил Малый глобус за победу в зачете индивидуальных гонок, который был предназначен Фуркаду.

«Я предложил ему [Йоханнесу Бё — прим. ред.] оставить, как есть. Кажется, он не был особо против», — отшутился Фуркад в прямом эфире в Instagram.

Мартен Фуркад и Йоханнес Бё были главными претендентами на Большой хрустальный глобус в сезоне 2019/2020. Решающей гонкой стал пасьют в финском Контиолахти. Фуркад финишировал первым, но результат Бё не позволил ему стать лидером общего зачета. Завоевав четвертое место, норвежец набрал достаточно баллов для того, чтобы получить БХГ.

Напомним, что в марте Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.

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Фуркад из-за ошибки получил Большой хрустальный глобус вместо Бё