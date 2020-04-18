Американские ученые считают, что число зараженных COVID-19 может быть в десятки раз выше

Американские ученые считают, что число зараженных COVID-19 может быть в десятки раз выше
Коронавирус. Фото: pixabay

В США исследователи считают, что число зараженных в мире может быть в несколько десятков раз больше, чем зафиксировано в официальной статистике.

Как говорится в исследовании, опубликованном на ресурсе medRxiv, ученые провели эксперимент в округе Санта-Клара в штате Калифорния, который стал одним из первых в США, где впервые заразились жители. В рамках эксперимента на наличие коронавируса протестировали 3,3 тысяч добровольцев, чтобы выяснить, сколько человек могли заразиться вирусом ранее.

Результаты показали, что у 2,5% — 4,2% местных жителей имеют антитела к коронавирусу, что означает, что они могли быть заражены COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч человек. При этом пандемия унесла жизни уже 36 822 инфицированного пациента.

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