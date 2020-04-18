Туристы смогут посетить Анталью не раньше августа

Турецкая Анталья начнет принимать иностранных туристов не раньше августа, поскольку авиакомпании возобновят полеты только к этому сроку.

Как сообщает местная газета Haberler, туроператоры и отели Антальи занимаются перебронированием весенне-летних туров, купленных туристами зимой.

Главный советник по туризму муниципалитета Антальи Осман Айык заявил, что сейчас турецкий бизнес старается ориентироваться на внутренние путешествия. По его словам, авиакомпании возобновлят рейсы в курортный город не раньше августа. Туристические потоки будут возобновляться постепенно.

При этом отели на турецком побережье ориентируются на более позднее открытие сезона — в октябре месяце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турция планирует открыть турсезон в конце мая. Об этом заявлял глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.