Названы способы продезинфицировать маски

Названы способы продезинфицировать маски
Маску можно постирать на руках. Фото: unsplash

Медик и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем блоге на YouTube, как можно продезинфицировать защитные маски.

Доктор Комаровский заявил, что не понимает тех людей, которые кипятят маску, греют ее в микроволновке или вымачивают в спирте. Он отметил, что маску можно постирать на руках в мыльной воде, а не ждать, пока она постирается в стиральной машине.

Также маску можно продезинфицировать, постирав ее со стиральным порошком, средством для мытья посуды или белизной, после замочить ее, прополоскать и оставить сушиться.

Комаровский отметил, что лучше постирать одноразовую маску, чем появляться в местах скопления людей вообще без нее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели советуют не носить маски на улице. Специалисты МЧС России рекомендовали отказаться от ношения защитных масок на улице и «дышать свежим воздухом».

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