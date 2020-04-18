Названы способы продезинфицировать маски

Медик и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем блоге на YouTube, как можно продезинфицировать защитные маски.

Доктор Комаровский заявил, что не понимает тех людей, которые кипятят маску, греют ее в микроволновке или вымачивают в спирте. Он отметил, что маску можно постирать на руках в мыльной воде, а не ждать, пока она постирается в стиральной машине.

Также маску можно продезинфицировать, постирав ее со стиральным порошком, средством для мытья посуды или белизной, после замочить ее, прополоскать и оставить сушиться.

Комаровский отметил, что лучше постирать одноразовую маску, чем появляться в местах скопления людей вообще без нее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели советуют не носить маски на улице. Специалисты МЧС России рекомендовали отказаться от ношения защитных масок на улице и «дышать свежим воздухом».