Жители Новоселья поблагодарили за помощь во время карантина

Жильцы одного из домов в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленобласти провели две недели на карантине, а после отблагодарили всех, кто помогал им.

Ленинградцы сняли видео, в котором они необычным способом сказали «спасибо» медицинским сотрудникам, властям Ленобласти, соседям и сотрудников местного супермаркета «Пятерочка», сообщает online47.ru.

«Вы не видели нас, но помогали нам! Посмотрите на нас! Мы хотим сказать вам спасибо», — с этих слов начинается видео благодарных жителей поселка.

Они «склеили» видео из фотографий плакатов, на которых вручную написано слово «Спасибо», многие из них держат маленькие жители Новоселья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в 14 населенных пунктах усиливается карантинный режим. Сотрудники дорожной полиции будут выборочно проверять транспорт на соблюдения всех мер предосторожности.