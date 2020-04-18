Главный врач больницы имени Боткина назвал три основных симптома коронавируса

Чаще всего встречаются температура, кашель и проблемы с дыханием.
В случае заболевания, температура постепенно поднимается до показателя в 39 градусов. Кашель наблюдается чаще сухой, но возможно небольшое выделение мокроты. Далее у инфицированного могут наблюдаться трудности с дыханием — может возникать тяжесть в груди (будто на нее положили тяжелый предмет), а также одышка. Об этом рассказал главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Согласно последним обновленным данным, в Северной столице зарегистрировано 1507 случаев COVID-19. Из них 192 человека с успехом смогли справиться с коварным вирусом. Скончались же 7 граждан.
В ближайшее время пика заболеваемости ждать не приходится. Он может прийтись на июнь. Поэтому город находится в активной готовности.
Самое главное, чтобы жители Петербурга проявили сознательность в непростое время. Необходимо соблюдать самоизоляцию. Даже, если человеку кажется, что он здоров, он может являться носителем патогена. И контактирующие с ним могут так легко вирус не перенести.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса умер пенсионер, диагноз ему поставили посмертно.