Трансляции спектаклей Мариинского театра посмотрели 25 миллионов зрителей

Мариинский театр. Фото: vk.com/mariinskytheatre
Мариинский театр. Фото: vk.com/mariinskytheatre

Интерес к культуре у жителей России не угасает даже во время эпидемии коронавируса.

Музеи и театры оказались закрыты из-за ограничительных мер. Но они не позволят помешать проводить мероприятия в режиме онлайн.

Из самых любимых оперных постановок у зрителей отмечают «Евгения Онегина» Петра Чайковского. Она набрала внушительные 1,7 миллионов просмотров. Любители балета особо выделили «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина. У него 1,6 миллиона просмотров. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Заинтересовал зрителей и симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева. Концерты собрали у экранов устройств 3 миллиона зрителей.

Транслирование спектаклей в рамках проекта «Мариинский онлайн» в интернете становится популярнее с каждым днем. Во время организации вещания, представители театра также будут учитывать пожелания своих поклонников.

Посмотреть театральные постановки и концерты классической музыки можно на сайте mariinsky.tv, а также в официальных группах театра в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр вошел в тройку самых популярных театров в России.

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Трансляции спектаклей Мариинского театра посмотрели 25 миллионов зрителей
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