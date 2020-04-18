Патриарх Кирилл в ночь на воскресенье проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси проведет традиционную пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Перед этим Патриарх поздравит со светлым праздником Пасхи православных верующих в прямом эфире.

Посмотреть на богослужение можно будет уже в 23:30 на нескольких федеральных каналах, а также на сайте Русской православной церкви. Об этом сообщает сайт Московского патриархата.

Напомним, с понедельника, 14 апреля, в храмах некоторых регионов России, включая Петербург и Москву не проводятся богослужения с участием прихожан. Данные меры необходимы в условиях активного распространения коронавируса. Гражданам необходимо соблюдать самоизоляцию. Поэтому, верующим лучше молиться дома. К тому же, богослужения можно смотреть в режиме онлайн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что освятить куличи и пасхальные яйца к Казанскому собору пришли единицы.