Освятить куличи и пасхальные яйца к Казанскому собору пришли единицы

У Казанского собора утром 18 апреля прошло освящение куличей и пасхальных яиц. Верующие Петербурга, похоже, решили соблюдать антикоронавирусные меры и предпочли остаться дома. На прихрамовой территории собралось всего несколько человек.

Как сообщили представители Казанского собора ранее, на прихрамовой территории 18 апреля проходит освящение куличей, пасох, яиц и прочей пасхальной снеди.

Утром у Казанского собора разместили два стола, пишет «Комсомольская правда». Однако прихожане заняли лишь один из них. Часть из них была в медицинских масках. При этом люди старались держать дистанцию.

Напомним, православные храмы Петербурга закрыты для прихожан с 14 по 19 апреля включительно. Причиной этого стала пандемия коронавируса. Богослужения во всех храмах проводятся без участия прихожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Президент России Владимир Путин не посетит пасхальное богослужение в этом году. Свечку он вечером поставит в часовни на территории государственной резиденции Ново-Огарево, где сейчас проживает и работает.