Храмы Петербурга закроют для прихожан с 14 до 19 апреля

Храмы Петербурга закроют для прихожан с 14 до 19 апреля
Пасхальное богослужение в Казанском Кафедральном соборе. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Православные храмы Петербурга решено закрыть для прихожан с 14 по 19 апреля включительно. Именно на эти дни выпадает Пасха и предшествующая ей Страстная неделя.

«Богослужения во всех православных храмах Санкт-Петербургской епархии будут проводиться без участия прихожан», — сообщили в Администрации Петербурга.

Решение о закрытии храмов принял митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий по благословению Патриарха Кирилла. Присутствовать при богослужениях будут только клирики, певчие и церковные работники. Доступ в храмы также открыт для съемочных групп, которые ведут трансляции.

Проинформировать прихожан о закрытии храмов должны настоятели.

Петербургская епархия изначально рекомендовала верующим молиться дома. Однако предполагалось, что двери храмов в Пасху будут открыты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга пренебрегли запретом на посещение кладбищ. Попасть внутрь они решили через заборы.

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