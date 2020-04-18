На улице Оптиков праворульный автомобиль врезался в «Газель»

На улице Оптиков праворульный автомобиль врезался в &#171;Газель&#187;
Машине прилично досталось. Фото: vk.com/spb_today

ДТП произошло сегодня вечером, 18 апреля, в Приморском районе Петербурга.

О происшествии сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах праворульный автомобиль Toyota врезался в припаркованную грузовую машину. Но комментаторы предположили, что именно нахождение водительского сидения с правой стороны спасло жизнь мужчине, находящемуся в пострадавшем транспортном средстве. Водитель выжил, но в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Сама машина пострадала очень серьезно. В результате столкновения она превратилась в груду металлолома. Среди повреждений — помятая крыша, капот и багажник. Также, в результате столкновения была оторвана одна из дверей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки произошло 226 ДТП, один человек погиб.

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газель дтп приморский район
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На улице Оптиков праворульный автомобиль врезался в «Газель»
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