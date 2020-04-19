Депутаты призвали выплатить каждому россиянину по 25 тысяч рублей

Около ста депутатов Мосгордумы и Ленобласти подали обращение президенту и главе правительства России с призывом произвести социальные выплаты каждому россиянину.

Письмо в адрес Владимира Путина и Михаила Мишустина опубликовано на сайте Ассоциации независимых депутатов. В тексте говорится, что государство обладает огромными резервами на «черный день», подчеркивая, что из-за мер по борьбе с инфекцией Covid-19 и введения режима самоизоляции этот день настал.

Так, предлагается выплатить взрослому гражданину по 25 тыс. рублей, а также по 155 тыс. на каждого ребенка. По словам авторов инициативы, соответствующая поддержка сейчас совершенно необходима.

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