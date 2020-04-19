Полицейские выясняют обстоятельства госпитализации пенсионера в Московском районе

Полицейские выясняют обстоятельства госпитализации пенсионера в Московском районе
Подробности пока неизвестны. Фото: Pixabay

Гражданина увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Все случилось в пятницу поздно вечером. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пенсионеру стало плохо в одном из домов на Орджоникидзе. Ему вызвали скорую помощь, которая госпитализировала гражданина с закрытой черепно-мозговой травмой. Мужчина 1934 года рождения находится в тяжелом состоянии. О случившемся медики сообщили в правоохранительные органы, где проводят сейчас проверку, чтобы выяснить, кто причастен к травмированию пенсионеру.

Сын потерпевшего уверил, что его пожилой отец плохо видит и мог упасть – такое уже происходило.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Китае шесть человек погибли в результате падения автобуса с обрыва. Как сообщило агентство Синьхуа, правоохранители задержали водителя транспортного средства. Он не получил повреждений.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация московский район пенсионер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге заболели коронавирусом еще 114 человек
Трамп назвал Путина джентельменом и отметил хорошие отношения с Россией
Путин поздравил россиян с Пасхой
На Митрофаньевском неизвестные с ножом и пистолетом отобрали у мигранта ...
На Малой Балканской похитили иномарку почти за полмиллиона рублей
Полицейские выясняют обстоятельства госпитализации пенсионера в Московском районе
На проспекте Ветеранов женщина убила мужа после алкогольного застолья
В России подсчитали количество граждан старше 100 лет